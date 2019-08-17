Глава Еврокомиссии Юнкер экстренно госпитализирован

Жан-Клод Юнкер отправился на операционный стол / Reuters

Президент Еврокомиссии, бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер был экстренно госпитализирован по причине внезапного удушения здоровья, из-за этот 64-летнему чиновнику пришлось прервать отпуск.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, Юнкеру пришлось сократить летний отпуск в Австрии по медицинским показаниям.

Еврочиновник был доставлен в Люксембург, где ему будет срочно проведена холецистэктомия, то есть хирургическое удаление желчного пузыря.

Как известно, Юнкер возглавляет Европейскую комиссию с 2014 года. 31 октября 2019 года завершается срок его избрания, и его сменит на следующие пять лет Урсула фон дер Ляйен из Германии.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о том, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в разговоре с ним обещал личную поддержку Украине.