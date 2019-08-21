Дипломат спрогнозировал, как встреча Путина и Макрона повлияет на санкции против РФ

Владимир Путин и Эммануэль Макрон / Reuters

Известный дипломат Роман Бессмертный, недавно отправленный в отставку с поста представителя Украины на переговорах в Минске по урегулированию военного конфликта на Донбассе, прокомментировал состоявшуюся накануне встречу президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

В телеэфире Бессмертный заявил, что Макрон идет на сближение с Россией, поскольку претендует на лидерство в Европе.

Далее, дипломат добавил, что Франция увеличивает товарооборот с Россией, а также сближает позиции с РФ для решения своих проблем в Африке.

Напомним, ранее Бессмертный рассказал, как и в какую сторону нужно изменить Минские переговоры, а также поведал о причинах обстрела под Павлополем на Донбассе, в результате которого погибли четверо морпехов.