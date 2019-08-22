Политический кризис в Италии: чем он грозит Украине, и что будет с санкциями против РФ

Альянс двух пророссийских политиков Италии, Маттео Сальвини и Джузеппе Конте, распался. Фото: Reuters

Италия погрузилась в очередной политический кризис: премьер Джузеппе Конте объявил о своей отставке и прекращении работы правящей коалиции. В ходе эмоционального выступления в Сенате Конте набросился с критикой на министра внутренних дел и лидера национал-популистской партии Лига Севера Маттео Сальвини. Он припомнил ему всё: от конфликтов с ЕС по фискальным и бюджетным вопросам до скандалов с финансированием партии Кремлём. Именно Сальвини стал тем спусковым крючком, который запустил необратимый процесс отставки правительства и развала коалиции, которой едва исполнился один год.

Причины кризиса просты и кроются в банальных вещах: амбиции и жажда власти отдельных людей во власти. После триумфа на выборах в Европарламент Маттео Сальвини, получивший первое место, более не хотел мириться с тем, что в правящей коалиции у себя дома его партия играет роль "младшего партнёра" (на парламентских выборах 2018 года Лига набрала меньше Движения пяти звёзд). Окрылённый опьяняющей победой на европейских выборах, Сальвини захотел повторить этот подвиг у себя в Италии.

К тому времени конфликты между двумя партнёрами по коалиции начали выходить из-под контроля. Движение пяти звёзд и Лига не соглашались по очень многим вопросам, начиная от миграционной политики, административной реформы, бюджетных вопросов и заканчивая строительством высокоскоростной железной дороги во Францию и позицией относительно ситуации в своей бывшей колонии Ливии. Конечно, их разногласия были очевидны ещё на этапе формирования коалиции. Однако тогда оба лидера верили, что преодолеют их, поскольку имеют общего врага – старые либерально-бюрократические элиты Брюсселя. Возможности изменить систему у них были. Однако, амбиции Маттео Сальвини, поверившего в свою "особую" роль, Джузеппе Конте, решившего вырваться из унизительного статуса "компромиссного премьера-марионетки" и Луиджи ди Майо, желающего избавиться от своего токсичного партнёра, перечеркнули всё и вернули Италию в уже привычное для неё предвыборное состояние перманентного кризиса.

На сегодняшний день существует как минимум четыре основных сценария дальнейшего развития политической ситуации в Италии.

Сценарий №1 . Президент Италии утверждает распад коалиции и назначает новые выборы. На них побеждает партия Лига Маттео Сальвини, которая получает мандат на формирование нового правительства. С кем войдёт в коалицию Лига, пока неизвестно. Очевидно, с малыми правыми консервативными партиями типа Вперёд, Италия! Сильвио Берлускони.

Сценарий №2 . Президент Италии утверждает распад коалиции и назначает новые выборы. На них Лига не набирает достаточного количества голосов для формирования правительства, а её инициативу перехватывают Движение пяти звёзд и левоцентристская Демократическая партия, которые могут пойти на ситуативный альянс.

Сценарий №3 . Президент Италии отказывается назначать новые выборы. Тогда премьер-министр Джузеппе Конте вынужден передоговариваться с партнёрами по коалиции, восстанавливая хрупкую и нестабильную коалицию под соусом "необходимости принять государственный бюджет" до 15 октября. Этот дедлайн им установил ЕС, и его очень важно не пропустить, иначе экономике с более чем 2 трлн. Евро внешнего долга грозят штрафные санкции.

Сценарий №4 . Президент Италии отказывается назначать новые выборы. Но Движение пяти звёзд решает сформировать техническое правительство с Демократической партией, а Лига остаётся в оппозиции и ни с чем. В Сенате Движение и демократы добирают недостающие для большинства голоса за счёт самовыдвиженцев и мелких партий.

Отношения Рима с Украиной и Россией

Украинский вопрос в итальянских делах напрямую зависит от того, по какому сценарию будет развиваться ситуация. Исход политического кризиса в Италии нам важен по нескольким причинам: возможность установить более системные отношения с Римом, развитие самого Евросоюза и судьба антироссийских санкций.

Читайте такжеПремьер Италии на встрече с Путиным взгрустнул из-за санкций против РоссииИталия и Украина не имеют стратегических системных отношений и глубокого доверительного диалога, несмотря на внушительную украинскую диаспору в этой стране. Конечно, Украина недостаточно работала на этом направлении, чтобы похвастаться полноценным диалогом с Римом. Однако не стоит забывать, что и фактор итальянских властей также влияет на коммуникацию. С приходом к власти в Италии национал-популистской коалиции диалог с Украиной стал холодным и сложным, в основном из-за скептического отношения двух партий к вопросу сохранения санкций против России и их намерения развивать связи с Москвой. Поэтому с отставкой правительства появляется возможность для смены политической конфигурации в Италии, а, значит, переформатирования нашего с ней диалога, если, например, в новую коалицию войдёт более дружественная нам Демократическая партия.

От того, кто будет у власти в Италии, зависит будущее Евросоюза. Экономическая и финансовая ситуация в одной из крупнейших экономик Европы прямо влияет на интенсивность и успех многих реформ ЕС, о которых говорят в Брюсселе. Соответственно, исход политического кризиса в Италии прямо влияет на позиции и устойчивость ЕС, которая нам необходима в рамках противостояния с Россией, и для проведения экономических реформ.

Наконец, вопрос санкций – один из основных в итальянско-украинских отношениях. Не секрет, что и Лига, и Движение пяти звёзд выступают за отмену санкций против РФ и нормализацию связей с Кремлём. Маттео Сальвини и его партия и вовсе поддерживают тесные политические отношения с Единой Россией и не скрывают своего восхищения Владимиром Путиным. Некоторые итальянские политики в открытую заявляли, что Крым – это часть России. Именно Италия – одна из тех стран-членов ЕС, которая особенно яро продвигает идею постепенной отмены или смягчения санкций против Кремля.

Учитывая все эти факторы, для Украины наиболее выгодными были бы сценарии №2 и №4. В обоих случаях к правящей коалиции присоединяется Демократическая партия. Этот фактор позитивно повлияет на сдерживание самых радикальных идей Движения пяти звёзд и позволит наладить мосты коммуникации между Римом и Киевом, без деструктивного элемента в виде Лиги и Маттео Сальвини (особенно после скандалов вокруг его заявлений про "украинских неонацистов", которые хотели его якобы убить). К тому же, Движение пяти звёзд менее токсичное и пророссийское, нежели Лига, что облегчает нам поиск общих точек соприкосновения, особенно в экономике, торговле, сельском хозяйстве и энергетике.

Остальные сценарии оставляют желать лучшего. Победа Лиги или её сохранение у власти продолжит блокировать для Украины возможность иметь полноценные и нормальные отношения с Римом. А премьерство Сальвини способно нанести ещё больший ущерб экономической устойчивости и политической стабильности Евросоюза, который и так поглощен внутренними проблемами, и вынужден постепенно смягчать политику касательно РФ для улучшения своей международной экосистемы и привлечения дополнительных средств для проведения реформ.

У Италии есть 48 часов на то, чтобы решить, каким путём они пойдут. От этого будет зависеть, какую тактику выберет Украина в выстраивании новой внешней политики относительно Рима.