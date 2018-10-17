Вице-премьер Италии пообещал России "конец санкций"

Маттео Сальвини известен своим промосковским настроем

Скандально известный вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини, открыто симпатизирующий Кремлю, во время бизнес-конференции в Москве в среду заявил, что Италия перестанет поддерживать дальнейшие санкции Евросоюза против РФ.

"Если нас попросят подтвердить (санкции), мы скажем" нет "... Разумеется, нет никакого смысла в том, что они есть", - сказал Сальвини, сообщает Reuters.

Впрочем, для прокремлевского политика не все так радужно - на вопрос, будет ли Италия ветировать санкции, Сальвини посетовал: "Мы можем разыграть джокер вето только один раз в Европе".

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Ранее Маттео Сальвини заявил, что Россия якобы имела право аннексировать Крым. "Был референдум, и 90% людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию", - заявил он.

Сальвини также подчеркнул, что санкции, наложенные на Россию за агрессию в Украине необходимо снять, потому что они наносят ущерб итальянскому экспорту.