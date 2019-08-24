"Заколдованный остров": В России опять сломался летевший в Крым самолет

Лайнер развернули обратно в аэропорт Шереметьево по техническим причинам.
В России – очередное ЧП. Самолет, который утром в субботу, 24 августа, вылетел из московского Шереметьево в оккупированный Симферополь, вернулся в аэропорт.
Самолет А320 с пассажирами на борту развернули обратно в аэропорт по техническим причинам, пишут российские СМИ.
"Лайнер А320 рейса 1650 Москва - Симферополь вернулся после взлета в аэропорт Шереметьево", - говорится в сообщении.
Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.
Напомним, утром 15 августа самолет Airbus 321 Уральских авиалиний вынужден был совершить жесткую экстренную посадку прямо в кукурузное поле после того, как в турбину угодила птица. Известно о десятках пострадавших, включая детей. Самолет направлялся в оккупированный Симферополь.