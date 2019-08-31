Заметали следы: разведка США назвала реальную причину смертоносного взрыва под Архангельском

Разведка Соединенных Штатов Америкии связала взрыв под Архангельскомс попытками достать со дна моря ядерную ракету с предыдущих испытаний.

Согласно отчету, таинственный смертоносный взрыв в Архангельской области на севере России, который привел к утечке радиации, произошел, когда российские силы пытались поднять ракету с ядерным зарядом со дна океана.

"Это не был запуск оружия, на самом деле это была миссия, чтобы спасти потерянную во время предыдущих испытаний ракету", - рассказал источник, знакомый с отчетом.

Также стало известно, что взрыв произошел на одном из судов, которые принимали участие в поднятии ракеты.

"Произошел взрыв на одном из судов, участвовавших в поднятии ракеты, и это повлекло реакцию в ядерном заряде ракеты, и произошла утечка радиации", - говорит другой источник, передает Голос Америки.

Напомним:

8 августа в России на территории военного полигона в Архангельской области произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Есть информация о жертвах и раненых.

Минобороны России сразу сообщило, что от полученных травм погибли два человека, шестеро военных и представителей предприятия-разработчика получили травмы. В то же время российские СМИ назвали иные цифры: якобы два человека погибли, а 15 - получили ранения.

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"Северное УГМС и НПО "Тайфун" проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях. Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ).", - заявили в Росгидромете.

27 августав Норвегии назвали свою версию взрыва на полигоне под российским Северодвинском. Норвежский эксперт по ядерной безопасности Нильс Бемер заявил, что произошел взрыв ядерного реактора, а не ракеты.