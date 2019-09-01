В Польше пообещали "выкатить" счет репараций Германии за Вторую мировую

Анжей Дуда / Reuters

Польский президент Анджей Дуда подтвердил планы официальной Варшавы получить от официального Берлина репарации за жертвы и разрушения, нанесенные нацистами Польше во время Второй мировой войны.

Глава польского государства озвучил такую информацию в интервью немецкому порталу Bild. По словам Дуду, репарационные выплаты от Берлина являются "вопросом ответственности и морали".

"Почти 6 млн польских граждан были убиты, наши города были в руинах, наша столица полностью разрушена. Большинство из убитых были невинными гражданскими лицами", — заявил он.

В то же время Дуда заявил, что Варшава и Берлин "примирились" и сегодня их отношения являются образцовыми.

Напомним, ранее поляки попросили Дональда Трампа помочь "выбить" из РФ репарации за Вторую мировую войну. До этого стало известно, что официальная Варшава потребовала от официального Берлина $850 млрд репараций за нацистские бесчинства.