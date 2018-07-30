Польша захотела стребовать с России репарации

Глава польского парламетского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что сейм следующего созыва должен взыскать с России военные репарации.

"Я считаю, что в следующем созыве Сейма должен быть создан отчет о военных потерях, нанесенных советской Россией", - сказал Мулярчик в интервью Rzeczpospolita, отметив, что страны Балтии уже подготовили такие отчеты.

"Конечно, будет проблема с их получением, потому что сегодняшняя Россия является страной, которая не соблюдает права и международный порядок. Но такой отчет должен быть", - подчеркнул политик.

С 1945 года Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР, было заключено в 1954 году.

Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс предложил раздробить Россию на несколько "малых стран" для обеспечение "спокойствия Европы".

"Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", - написал Кирштейнс в Twitter.