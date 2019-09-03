В РФ скончался известный режиссер и автор фильма О, спорт - ты мир

Борис Рычков / csdfmuseum.ru

В РФ скончался известный советский режиссер и сценарист документальных фильмов, народный артист РСФСР Борис Рычков.

Соответствующее сообщение был опубликовано на официальном портале Союза кинематографистов РФ.

"От нас ушел советский режиссёр и сценарист документального кино, народный артист РСФСР (1982), лауреат Государственной премии СССР Борис Николаевич Рычков", — говорится в тексте.

Также известно, что Рычков ушел из жизни 1 сентября. Он прославился, сняв в соавторстве с легендарным телекомментатором Юрием Озеровым и мультипликатором Федором Хитруком (автором трилогии о Винни-Пухе) ленту "О спорт - ты мир", посвященную Олимпиаде-80 в Москве.

Напомним, что ранее в Москве в ДТП погиб известный актер и режиссер Игорь Хомский.