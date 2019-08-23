Известный режиссер уезжает из Украины из-за "уродов у власти"

23 августа 2019, 17:58

Артист уверяет, что его война осталась в 2014 году.

Кристиан Жереги заявил, что покидает Украину / Фото: Facebook/Cristian Jereghi

Украинский режиссер российского происхождения Кристиан Жереги заявил, что уезжает из Украины, поскольку не может видеть "уродов у власти" и наблюдать, как разрушается страна.

"Я устал видеть уродов у власти, клоунов на экране и на пьедестале. Устал видеть, как украинский флаг стал "неактуален". Как при зеленом полезла недобитая гнида режима Януковича. Не за то, чтобы страной правил этот клоун воевали и отдавали жизнь и здоровье. Не ради воров, пилящих госкиношные деньги снималось кино. Не на карман, а за правду. И не за Порошено, ни за кого из них. Но они побеждают, пока побеждают. И это уже не моя война. Моя осталась там: в 14 году", - написал он в Facebook.

По словам режиссера, он и ранее мог выбирать для жизни любую страну, но остановился на Украине. А сейчас он не может находиться в стране, где разрушают "построенный дом".

"Чувство что все было зря. Подводя итог: я сделал всё что мог. Два года на ноле. Ранение. Я снимал кино. И оно было честным. Кто надо - тот услышал. История попавших в кадр не забудет. Я отдал всё что было, и тоже не жалею", - написал он.

Жереги подытожил, что его домом навсегда останется Киев. И выразил надежду на то, что сможет вернуться.

Напомним, в 2019 году новый президент Украины Владимир Зеленский решил отменить традиционный парад, и заменить его чем-то другим. Как будет отмечаться День Независимости в Украине - читайте в материала Главреда.

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