В России блогер угодил на 5 лет за решетку за пост в Twitter

В РФ блогера осудили на 5 лет за твит / log.com.tr

Пресненский районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии блогера Владислава Синицу по обвинению в экстремизме из-за поста в Twitter.

30-летний житель Люберец под ником Макс Стеклов (Владислав Синица), по версии суда, в Twitter призвал к насильственным действиям над детьми сотрудников Росгвардии, которые жестоко разгоняли акции в Москве.

Синица написал в Twitter: "Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео".

Сам блогер заявил, что не видит в своем твите призывов — слов "необходимо" или "надо сделать" или даже повелительного наклонения.

Свою вину блогер не признал, согласился лишь с тем, что он является автором поста. Синица намерен обжаловать решение суда.

В Росгвадрии тут же отреагировали на решение суда – его сочли справедливым, мол, приговор соответствует содеянному.

"Мы считаем, что приговор справедливый, поскольку угрозы в адрес детей сотрудников, которые звучали у блогера, это серьезная вещь. И, на мой взгляд, наказание соответствует тому поступку, который он совершил", - заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Ранее тревел-блогер из России разбилась в ДТП на Бали.