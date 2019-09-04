Советский Союз не освобождал, а захватывал Восточную Европу - МИД Болгарии

МИД Болгарии / болгарские СМИ

В Министерстве иностранных дел Болгарии усомнились, что Красная армия (советские войска) освободили Восточную Европу от нацистов и попросили российских дипломатов воздерживаться от такого тезиса в своих высказываниях.

Такое сообщение было опубликовано пресс-службой ведомства. С таким заявлением болгарские дипломаты выступили перед выставкой "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которая недавно открылась в культурном центре РФ в Софии.

В МИД Болгарии утверждают, что СССР с помощью оружия Красной армии устраивала "полувековые репрессии" народам Центральной и Восточной Европы.

Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявили о том, что Вторая мировая война для этой прибалтийской страны закончилась 25 лет назад - когда остатки советских оккупационных войска в 1994 году ушли с территории республики.

Такое заявление, по понятным причина, вызвало весьма раздраженные комментарии в Москве.



