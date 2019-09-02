В России ответили президенту Эстонии на 25-летие окончания Второй мировой войны

Керсти Кальюлайд оперативно ответили в Москве / Керсти Кальюлайд/Фейсбук

Зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин заявил, что Вторая мировая война не могла закончиться для Эстонии 25 лет назад с выходом из страны российских войск, поскольку для этого государства она никогда не начиналась.

"Если эстонский лидер скажет какие-то величайшие сражения, в которых принимала участие эстонская армия, тогда, наверное, может такие заявления делать", - цитирует политика РИА Новости.

По словам Шерина, высказывание президента Керсти Кальюлайд об окончании войны для республики в 1994 году является неуместным, поскольку Эстония не воевала в этот период за независимость государства.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад и связано это событие с тем, что российские войска в 1994 году ушли с территории республики.

Как ранее сообщалось, Польша не пригласила Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности Кремля в сохранении "духа исторической правды".