Ростов-на-Дону – Украина: в России продают "предательский" глобус

В России продают любопытный глобус / yugsn.ru

В российском Ростове-на-Дону на рынке Алмаз продают любопытный глобус, на котором город отнесен к Украине.

Фото китайского глобуса поделилась женщина, которая купила его в школу своему сын, сообщила Южная служба новостей.

Кроме этого "ляпа", картографы переместили Севастополь, который находится в аннексированном Крыму, на территорию Кубани.

Сам полуостров на карте изображен в составе Украины – как и остальная территория страны, он отмечен желтым цветом.

Ростов-на-Дону изображен в составе Украины / yugsn.ru

Ранее стало известно, что в Беларуси продают глобусы с российским Крымом.