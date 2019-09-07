Обмен пленными: журналист рассказал, как в России встречали освобожденных

В московском аэропорту людей, освобожденных в рамках обмена пленными, встречали не так, как в Киеве, сообщил журналист / Скриншот

В субботу, 7 сентября, в московском аэропорту Внуково на встрече людей, освобожденных в рамках обмена пленными между Украиной и РФ, царила совсем не такая атмосфера, как в киевском аэропорту Борисполь при встрече украинцев.

Самолет приземлился в 13:20, на взлетную полосу пустили только избранные съемочные группы, сообщил корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк, пишет ТСН.

По его данным, остальные журналисты наблюдали за прилетевшими с расстояния - толпились под забором аэропорта, к толпе подогнали автозак.

"Тех, кто прилетел, посадили в два автобуса и повезли в правительственный терминал", - сообщил Цимбалюк.

Неизвестно, встречали их представители власти и родные, или нет.Напомним, между Украиной и Россией 7 сентября прошел обмен пленными 2019. На Родину из РФ, в частности, вернулись пленные моряки и режиссер Олег Сенцов, в аэропорту Борисполь их встречал президент Владимир Зеленский.