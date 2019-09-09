Все по секретным документам: в РФ выложили в Сеть тайные бумаги по пакту Молотова-Риббентропа

Йоахим фон Риббентроп, Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов во время подписания факта / DW

Минобороны РФ впервые за много лет рассекретило документы о пресловутом пакте о ненападении между СССР и нацистской Германией, который более известен по имени лиц, его подписавших - Вячеслава Молотова и Йоахима фон Риббентропа.

В открытый доступ россияне выложили шифротелеграммы вкупе с докладными записками и описания боевых операций. В Минобороны РФ заявили, что докладная записка тогдашнего главы Генерального штаба Красной Армии Бориса Шапошникова от 24 марта 1938 года показывает обстановку в Европе и на Дальнем Востоке.

В то же время в написанной от руки наркому обороны и маршалу Советского Союза Клименту Ворошилову докладной записке говорится о Германии, Италии, Японии и Польше как о вероятных противниках. Шапошников описывает стратегии расположения сил Красной Армии в случае нападения.

Секретные документы / pakt1939.mil.ru

Напомним, ранее в МИД Польши заявили о том, что нынешнее сотрудничество РФ и Германии по строительство газопровода "Северный поток-2" крайне похоже на сотрудничество нацистского немецкого Третьего рейха со сталинским СССР в канун Второй мировой войны.