Меркель оценила обмен заключенными между РФ и Украиной

Ангела Меркель / Reuters

Канцлер ФРГ Ангела Меркель крайне высоко оценила усилия властей официального Киева и Москвы, направленные на снижение градуса конфликта между двумя странами (в первую очередь - обмен пленными), а также выразила надежду на выполнение Минских договоренностей.

"Мы наблюдаем первые небольшие шаги, сделанные за последние недели, с тех пор, как Владимир Зеленский находится в должности (президента Украины). На нас лежит ответственность за снижение напряженности в отношениях между Россией и Украиной", − заявила она, выступая в среду, 11 сентября, в Бундестаге.

Напомним, ранее Ангела Меркель позвала новоназначенного премьера Украины Алексея Гончарука с официальным визитом в Берлин. До этого бундесканцлерин провела важную беседу по телефону с президентом Владимиром Зеленским.