"Это свято": у Лукашенко ответили на объединение Беларуси с РФ

Объединение Беларуси и РФ / belta.by

Спикер президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла информацию о создании конфедеративного государства с Россией. Об этом пресс-секретарь Лукашенко сообщила белорусскому изданию Наша Нива.

По ее словам, в основе всех процессов лежит независимость Беларуси и РФ.

"Все громкие термины, используемые в приведенной статье, - конфедерация, федерация и т.д. - мы бы предложили оценивать, как досужие журналистские штампы. В целом же в интеграционной работе, которая сейчас ведется, стороны исходят из тех реалий, которые имеют, то есть из достигнутого уровня взаимодействия", - отметила Эйсмонт.

При этом она указала, что страны ведут только экономически целесообразные переговоры.

"Никаких совместных органов не создается - к этому страны не готовы", - подчеркнула спикер Лукашенко.

Также Эйсмонт отметила, что продолжается работа над расширением сотрудничества в сфере экономики.

Напомним, что российские СМИ распространили информацию о частичном объединении экономик РФ и Беларуси в рамках создания Союзного государства.