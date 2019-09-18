Лязгая оружием: ВВС Бельгии перехватили российские боевые самолеты над Балтикой - фото

Боевые самолеты / BeAirForce / Twitter

Во вторник, 17 сентября, два истребителя F16 ВВС Бельгии провели перехват четырех российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.

Соответствующее сообщение опубликовали представители бельгийских ВВС в сервисе микроблогов Twitter.

Согласно обнародованным данным, в ходе патрульной миссии НАТО истребители сопроводили два российских ракетоносца модели Ту-160 и два истребителя модели Су-27 неподалеку от воздушного пространства Балтики.

В Минобороны РФ заявили, что два стратегических бомбардировщика Ту-160 провели плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее российский самолет сбросил мощную бомбу. До этого Россия перебросила в Беларусь Искандеры и сотни бойцов.