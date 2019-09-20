В России верующие выдумали похищение дочери, чтобы не отдавать ее в школу

Российские верующие не хотели отдавать дочь в школу / delfi.lv

В российском селе Паниковец Липецкой области верующие родители инсценировали похищение своей дочери, чтобы она не ходила в школу.

Отец 8-летней девочки при помощи священника тайно перевез дочь в Москву, чтобы та не получала "светское образование", пишет Lenta.ru.

Мать заявила о пропаже дочки директору школы, когда та приехала узнать, почему девочка не явилась на линейку 2 сентября.

На поиски девочки бросили все свои силы волонтеры, местные жители, водолазы и следователи. Они два дня прочесывали территорию села, но затем мать ребенка проверили на полиграфе, и она во всем призналась. Женщина рассказала, что девочка находится в подмосковном городе Щелково.

Интересно, что свидетельства о рождении дочери у родителей не было, они не стали его оформлять, и только ДНК-тест сумел подтвердить их родство. Также непонятно, каким образом девочку зачислили в первый класс школы.

Мать девочки оштрафовали на 2 тысячи рублей, а в ходе проверки матери ребенка оформили временную регистрацию, она также согласилась отдать дочь в школу. Свидетельство о рождении им придется оформлять через суд.

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