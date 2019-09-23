"Власти" Крыма затеяли на полуострове еще одну "стройку века"

Крым / Reuters

Российские оккупанты в Крыму будут строить универсальный десантный корабль – вертолетоносец. Так называемая замминистра промышленной политики Крыма" Елена Элекчян рассказала ТАСС о грандиозных планах.

Так, строительство судна якобы будет проходить на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.

"В настоящее время прорабатывается вопрос проектирования и размещения на производственных мощностях судостроительного завода "Залив" проекта универсального десантного корабля", – заявила Элекчян.

При этом пособники Кремля планируют построить и сдать работу в рамках госпрограммы вооружений-2027, а серийное производство – до начала 2030-х годов.

Напомним, что 21 сентября стартовало строительство двух новых контрольно-пропускных пунктов Чонгар и Каланчак на границе с аннексированным Крымом.