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Санкции ЕС против Януковича остаются в силе

24 сентября 2019, 17:18

Ограничительные меры против сбежавшего экс-президента продлены еще на год.

Виктор Янукович
Санкции против Виктора Януковича остаются в силе / Скриншот

Суд Европейского союза не отменял персональные санкции, продолженные Советом ЕС против экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра в 2018 году.

Санкции, которые были введены с 5 марта 2018 года по март 2019 года, продлены ровно на год – до марта 2020 года, передает Укринформ, ссылаясь на спикера суда ЕС.

"Я подтверждаю, что решение Совета ЕС от 2019 г. о введении санкций против Виктора Януковича и его сына Александра Януковича остается в силе", - заявил представитель пресс-службы Суда ЕС

Посол Украины в Королевстве Бельгия Николай Точицкий подтвердил, что ограничительные меры, в том числе, что касается индивидуальных санкций по отношению к бывшим чиновникам Украины, ежегодно продлеваются.

"То, что сейчас комментируется в прессе, - речь идет об отмене санкций, которые были введены 5 марта 2018 года и продлевались до марта 2019 года. Конечно, определенные кластеры закрыты, если они уже были закрыты в судах. Что касается конкретно этого лица, насколько мне известно, но я еще проверю, когда это все будет опубликовано, санкции были продлены до марта 2020 года", - отметил Точицкий.

Ранее пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир заявил, что Европейский суд отменил санкции против Виктора Януковича за 2018-2019 годы.

Напомним, адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил о том, что беглый экс-президент готовится вернуться из России в Украину.

Также в сети бурно отреагировали на желание Януковича вернуться в Украину.

санкции Евросоюз Виктор Янукович
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