"И у них отопление еще не включили": Иванка Трамп "забыла" надеть под блузку бюстгальтер

Иванка Трамп "забыла" надеть под блузку бюстгальтер / Фото Instagram @alwaysivanka

Дочь президента США Иванка Трамп посетила Генасамблею ООН, и вызвала небывалый фурор в сети. Но дело вовсе не в ее пламенной речи, а в достаточно пикантном образе.

Обратил внимание на "изюминки" в наряде Иванки на своей странице в Facebook политолог и журналист Дмитрий Гороховский.

"Иванка Трамп на Генассамблее ООН. Умеет акцентировать внимание на главном", - написал Гороховский.

На фото видно, как блузка синего цвета плотно облегает пышную грудь Иванки, акцентируя внимание на ее сосках – бюстгальтер Трамп решила не одевать.

В сети по-разному отреагировали на образ Иванки: кто-то пошутил, что в помещении нет отопления, вот вся красота девушки видна невооруженным глазом, а кто-то удивился размеру ее груди.

"И у них отопление еще не включили", "Ты прызнайся мени, звидкы в тебе си сяры", "Пошла дальше мамы...", "Ну а че, нормуль. Хоть какое то разнообразие на сим скучном мероприятии", "С козырей зашла, ага", "Зачем ей такие большие?", "Ого, как она стиль поменяла", - писали юзеры.

Ранее Елена Зеленская для поездки в США выбрала такой наряд, как у Иванки Трамп.