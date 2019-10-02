"Голодные" российские туристы опозорились в Турции. Фото

Туристы вывозили из отеля еду / haberturk.com

Российские туристы вляпались в скандал во время возвращения домой после отдыха в Турции. Причиной скандала стало содержимое одного из чемоданов.

Инцидент произошел в трехзвездочном отеле в районе Манавгат. Когда отдыхающие покидали отель персонал попросил показать, что находится в чемодане. К большому удивлению работников отеля в багаже вместо пресловутых тапочек, полотенец, халатов и косметики оказалась еда из ресторана, фрукты и бутылки с водой.

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"Гости нашего отеля могут есть и пить, сколько захотят, но зачем же вывозить продукты сумками? Мы этого не понимаем", - отметили в отеле, передает издание Haberturk.

Российских туристов попросили выложить еду из чемоданов и напомнили, что запрет на вынос еды из ресторанов был введен для соблюдения санитарных норм и обеспечения гигиены в стенах отеля.

Напомним, что после выхода на экраны нашумевшего мини-сериала Чернобыль от HBO, количество желающих посетить зону отчуждения значительно возросло.