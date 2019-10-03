"Гнать сцаными тряпками": в Калмыкии потроллили на украинском языке экс-главая "ДНР"

Дмитрий Трапезников / gorod-elista.ru

В столице Калмыкии местные жители продолжают протестовать из-за назначения мэром Элисты бывшего и.о. главы "ДНР" Дмитрия Трапезникова.

В частности, на митинге активист Санал Молотков рассказал о том, что на Донбассе Трапезников боролся с украинским языком.

При этом он обратился к Трапезникову на украинском языке: "Вы презирали украинский язык, вы уничтожали украинский язык в Донбассе. Вы приехали в Элисту и Калмыкию, чтобы уничтожать калмыцкий язык".

Отметим, что пользователи в Сети бурно отреагировали на выступление активиста:

Читайте также"Перхоть украинская": в РФ взбунтовались из-за назначения "ублюдка" из "ДНР" мэром Элисты "К ним не обращаться надо, а гнать сцаными тряпками. дыныры и там войну замутят", "Хотя, Трапезников не идейный. Ему всё равно какой бюджет пилить, днр-ский или калмыкский", "Калмыки...народ находчивый, грамотный...и добродушный...пока их не трогают.... Трапезников опасен. для Калмыкии.... Читал вчера...в ДНР...Пущилина арестовали.... Это значит....кремлёвцы...убирают "своих".... Моторолла на "небесах", Захарченко, на "небесах", Гиви на "небесах" и многие др. Вчера еще был подписан договор Украины....о выборах..., в результате которого...ДРН...войдёт в состав Украины...с "особым" статусом.... Поэтому Сурков В, . своего подельника Трапезникова спихнул в Калмыкию...", - пишут в комментариях под видео.

Напомним, 31 августа 2018 года при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.

Трапезников был назначен исполняющим обязанности главы "ДНР" после убийства Захарченко.