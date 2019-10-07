Нанесет сокрушительный удар и подчинит: США предупредили Европу об угрозе

Северный поток 2 / "РИА Новости"

В США снова заговорили об угрозе, которую таит в себе российский газопровод Северный поток-2. По словам секретаря по энергетике Рика Перри, европейские страны становятся все более зависимы от Российской Федерации.

"Это (Северный поток-2, - ред.) увеличит влияние России на внешнюю политику Европы, а Европа станет более уязвимой в плане перебоев с поставками", – цитирует Перри издание Delfi.

При этом он указал, что российские газопроводы в обход Украины – Северный поток-2 и Турецкий поток – позволят Кремлю до конца десятилетия отказаться от украинской ГТС полностью. Кроме того, он предупредил европейские страны о том, что Москва может их подчинить себе.

"Северный поток - 2 нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы. Газопровод станет единственным источником поставок из единственной страны, которая будет поставлять этот газ по одному маршруту и будет поставлять его, используя зависимые государства, которые, в частности, подчинит воле Москвы", - подытожил чиновник.

Напомним, что Дания еще не предоставила разрешение на строительство российского газопровода, а его стоимость уже увеличилась на несколько миллионов евро.