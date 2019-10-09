"Предатель, вор и преступник": в РФ против экс-главаря "ДНР" готовят новый бунт

Дмитрий Трапезников / smdnr.ru

Противники назначения бывшего главаря "ДНР" Дмитрия Трапезникова мэром российской Элисты анонсировали новые акции неповиновения.

Недавняя встреча противников назначения Трапезникова с главой Калмыкии Бату Хасиковым не изменила позиций сторон, пишет Кавказский узел.

Сообщается, что недавно в Москве у администрации Путина состоялся одиночный пикет с требованием "убрать Хасикова и Трапезникова", который провел активист Эдуард Балтыков.

В своем Facebook он опубликовал соответствующий пост и фотографии с пикета. На фото мужчина стоит с плакатом: "Уберите из Калмыкии вон наместников [...] Хасикова и Трапезникова".

Читайте также"Гнать сцаными тряпками": в Калмыкии потроллили на украинском языке экс-главая "ДНР"По словам активиста Бадма Бюрчиева, противники назначения Трапезникова намерены добиваться его отстранения мирным путем.

"Нам по-прежнему пытаются объяснить, что мы никого не представляем [...] Хасиков сказал, что за него проголосовали 90 тысяч жителей Калмыкии, мол, выведите хотя бы 40 тысяч, тогда поговорим. Рассчитывать на 40 тысяч, конечно, несерьезно, но любая значимая цифра в этом вопросе может стать решающим фактором", – написал Бюрчиев в своем Facebook.

Он подчеркнул, что 13 октября в Элисте состоится санкционированный митинг с требованием отставки Трепезникова.

Акции против назначения Дмитрия Трапезникова вышли на новый для Калмыкии уровень протеста, отметил 1 октября член исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Батыр Боромангнаев. Он пояснил, что организацией акций протеста занимаются десятки молодых людей, что является новым для республики форматом.

Комментируя встречу 5 октября, Хасиков назвал противников назначения Трапезникова "организаторами несанкционированных митингов в Элисте".

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"В ходе диалога выяснилось, что недоверие к репутации и профессиональным качествам Дмитрия Викторовича основывается на информации, полученной из сомнительных источников в Интернете. Прозвучали недопустимые выражения, что он предатель, вор и преступник", – написал глава Калмыкии на своей странице в Instagram.

Напомним, 31 августа 2018 года при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.

Трапезников был назначен исполняющим обязанности главы "ДНР" после убийства Захарченко.