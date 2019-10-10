Импичмент Трампа: президент США готов сотрудничать, но назвал условие

Дональд Трамп сменил гнев на милость / GettyImages

После того как в Белом доме официально заявили о том, что не будут сотрудничать со следствием в вопросе импичмента президента Дональда Трампа, инициированного демократами, американский президент решил сменить гнев на милость. Трамп заявил, что будет сотрудничать со следствием, однако назвал условие.

Дональд Трамп уверен, что демократы вели себя "очень плохо" и "очень несправедливо" и с президентом, и с Республиканской партией.

"Так как они имеют небольшое большинство в Палате представителей, они изменили правила, они не дали нам никакой возможности играть по справедливым правилам", - отметил глава Белого дома, передает Укринформ.

В то же время Трамп заявил, что готов сотрудничать со следствием по вопросам его импичмента. Однако, по его словам, это произойдет, если "демократы дадут нам права".

Напомним, 25 сентября на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Позже президент Украины Владимир Зеленский нашел отмазку для своего американского коллеги Дональда Трампа. По его словам, Трамп на него не давил. А расследование в пользу Трампа Зеленский просто не мог инициировать, так как инициировать какие-либо расследования в рамках действующей Конституции у него нет полномочий.

Читайте такжеСМИ рассказали, почему Трамп ошалел от перспективы импичментаТакже Зеленский заявлял, что Украина и США могут создать совместный следственный комитет, чтобы расследовать возможное давление на него со стороны президента США во время июльского разговора.

В свою очередь, государственный секретарь США Майкл Помпео, который присутствовал при разговоре двух президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, считает, что просьба главы Белого дома была вполне уместной. По его словам, это нормально "попробовать заставить другую страну перестать быть коррумпированной".