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"Уберите ДНРовца": в РФ прессуют бунтующих против назначения экс-главаря боевиков

13 октября 2019, 18:25

Жители Элисты раскритиковали назначенного врио мэра Дмитрия Трапезникова.

Трапезников
Дмитрий Трапезников / gorod-elista.ru

В столице Калмыкии Элисте суд оштрафовал на 20 тысяч рублей участника митингов против назначения мэром российского города бывшего главаря "ДНР" Дмитрия Трапезникова.

Журналиста Бадму Бюрчиева признали виновным в организации несогласованной акции 29 сентября. Бюрчиев в ответ заявил, что не является организатором, а люди спонтанно собрались на митинг через соцсети, пишет Радио Свобода.

Полиция составила протоколы еще на двоих участников митинга. Сейчас они ожидают судебного решения.

Как отмечает Кавказский узел, многие жители Элисты раскритиковали назначенного врио мэра Трапезникова за незнание местной специфики и плохую репутацию.

Читайте также"Гнать сцаными тряпками": в Калмыкии потроллили на украинском языке экс-главая "ДНР""Многие считают, что калмыки против Трапезникова, потому что он не из Калмыкии, не калмык. Но я считаю, что причина в другом. Это не вопрос национальности. В основном, люди возмущены тем, что он не является жителем Элисты, он не видит всех этих проблем, которыми наполнен город, очень актуальных и нерешенных вопросов. Из-за этого люди возмущены", "Мы этого человека не знаем. Информация о нем, которая есть в интернете, несет негативный характер", "У него дома сейчас проходит острая грань добра и зла, почему его там не оставили? Он был временно исполняющим там, у себя дома. ["ДНР"] его не оставили, а почему он здесь может решить [проблемы]?", "Если бы была у него какая-то хорошая репутация, никто бы, я думаю, не воспринял это настолько в штыки. А про Трапезникова, если кто-то заинтересуется и начинает смотреть в интернете, в Youtube, то находит больше негатива, чем позитива", "На посту мэра точно должен быть человек, который знаком с проблемами города, который имеет квалификацию для такой должности. Надо же иметь опыт работы в сфере городского хозяйства. Нужно быть знакомым именно с проблемами города, с жилищно-коммунальным хозяйством именно нашей столицы, а не где-то там в Украине", "Если будут митинги, то, надеюсь, Хасиков (глава Калмыкии, - ред.) Трапезникова уберет, они должны прислушиваться. Большинство тех, кого я знаю, настроены против Трапезникова. Наиболее активные люди протестуют сейчас", - цитирует издание мнения жителей Элисты.

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Напомним, ранее противники назначения Трапезникова мэром Элисты планировали акции неповиновения.

ДНР Калмыкия Дмитрий Трапезников Элиста
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