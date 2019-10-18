"Прочтем курс лекций": в РФ ответили на инициативу Рады по возвращению Кубани

В РФ оценили новую инициативу Верховной Рады / УНИАН

Народные депутаты Украины должны узнать мнение жителей Кубани относительно возвращения в состав Украины, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Таким образом он оценил создание в Верховной Раде межфракционного депутатского объединения Кубань, которое займется возвращением в культурное поле украинских этнических территорий.

"Я уже советовал депутату Верховной рады Украины Анне Гопко и теперь хочу посоветовать другим депутатам верховной Рады спросить у самих жителей Кубани, коренных кубанцев, считают ли они себя этническими украинцами, а Кубань этнической территорией Украины, хотят ли они, для начала, куда-либо возвращаться?", — заявил Кондратьев в комментарии РБК.

Он добавил, что пригласил бы украинских депутатов в Кубанский госуниверситет, "где им профессионально прочитают курс лекций по истории создания Кубани и Кубанского казачьего войска".

"Это позволит им повысить уровень своего образования и в будущем не допускать столь нелепых инициатив и не делать подобных опрометчивых заявлений", — резюмировал Кондратьев.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ продают глобус, на котором Ростов-на-Дону отнесен к Украине.