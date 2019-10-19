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Глава Минэнерго США отказался предоставить Конгрессу документы по Украине

19 октября 2019, 10:54

Большая часть запрашиваемой Конгрессом информации носит конфиденциальный характер.

Рик Перри
Рик Перри / Reuters

Министр энергетики США Рик Перри отказался предоставить Конгрессу документы, касающиеся Украины, в рамках расследования демократов, которое может привести к импичменту президента Дональда Трампа.

10 октября Перри была направлена повестка, согласно которой он обязан предоставить информацию о роли, которую сыграл в усилиях Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского провести расследование экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына, сообщает Голос Америки.

Заместитель Перри – Мелисса Барнисон – направила письмо профильным комитетам Конгресса, в котором указала, что проводимое расследование не оформлено должным юридическим образом, и что большая часть запрашиваемой информации носит конфиденциальный характер.

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Ранее Перри заявил, что скандал, связанный с Украиной, не имеет никакого отношения к его предстоящей отставке.

Напомним, ранее в Конгрессе США Перри обязали предоставить документы, касающиеся расследования дела об импичменте Дональду Трампу.

США Конгресс Рик Перри Украина
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