Шесть пьяниц с битой: в РФ отметелили путинского приспешника

Избиение депутата / vk.com/dk_vin

В российском Челябинске избили депутата от Единой России Александра Курочкина. Народного избранника отметелили нетрезвые посетители "наливайки", расположенной на первом этаже многоэтажки.

Отмечается, что Курочкина избили из-за замечания. По словам пострадавшего, он попросил компанию пьяниц из шести человек вести себя тише, после чего они на него набросились и избили. Кроме того, Курочкин указал, что его били и бейсбольной битой. В результате драки депутату разорвали щеку.

"Моя девушка крикнула с балкона, что вызовет полицию, они убежали", - цитирует пострадавшего ТАСС.

В свою очередь, в полиции подтвердили факт избиения и сейчас проводят проверку.

Напомним, что прокуроры сообщили бывшего депутату от БПП Евгению Рищуку о подозрении в хулиганстве после избиения депутата Олешковское райсовета Романа Чухалова.