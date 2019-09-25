Угрозы и избиения: скандальному экс-депутату от БПП сообщили о подозрении

Евгений Рищук / facebook Евгений Рищук

Прокуроры сообщили бывшего депутату от БПП Евгению Рищуку о подозрении. Политика подозревают в хулиганстве.

По данным пресс-службы прокуратура Херсонской области, 22 сентября Рищук в состоянии алкогольного опьянения избил депутата Олешковское райсовета Романа Чухалова, а также нанес удары нескольким журналистам, которые пытались зафиксировать избиение, и отобрал у них телефоны. Кроме того, подозреваемый угрожал физической расправой и матерился.

По донному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

При этом адвокат Игорь Мокин сообщил Униану, что дело политически мотивировано.

"Я не вижу в деле такой квалификации и считаю, что она политически мотивирована. Такая квалификация выбрана исключительно с целью ухудшить подозрение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", – подчеркнул защитник.