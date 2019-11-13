"Диды воевали, внуки обкатали": в России детям сделали горку из земли с кладбища

Иллюстративное фото / Главред

В одном из сел Омской области России местные власти насыпали горку для детей из земли с кладбища.

Как видно на видео, опубликованном в соцсетях, вместе с землей на горке разбросаны венки, кресты и столбы от оградок.

"Вот представьте, наши дети будут кататься на этом. Это кощунство натуральное. Веночки, крестики. И горку! Какие затейники! Под кучей глины скрываются с кладбища венки и кресты", - говорится в подписи к виде, опубликованном в Facebook.

"Представляете, какой визг подняли бы путинские мудозвоны случись такое в Украине? Вандалы! Фашисты! Но поскольку произошло это в РФ, россиянам об этом не расскажут", - написал в Twitter пользователь с ником Vitauskas.

"В Украине такое представить невозможно. Даже с могилами днровского биомусора", - добавил Дурдомнадзор.

"Диды воевали, внуки обкатали", - иронизирует Ярослав Хвростенко.

"Намёк на то что в гробу видать он хотел жителей этого села", - добавил Александр Стадник.

"Тот момент когда новости из реальности щекочут нервы круче триллеров", - отметила Анна Юрьевна.

Напомним, в Индии семейная пара обнаружила на кладбище новорожденную девочку. Ребенок провел в могиле около трех дней.