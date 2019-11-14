"Начинается полный пи*дец": обнародованы новые детали бойни в Благовещенске

Данил Засорин / Фото Baza

Студенты Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в российском Благовещенске сделали аудиозапись во время кровавой бойни. На записи дети делятся подробностями происходящего.

По словам учеников колледжа, они после начала стрельбы попытались забаррикадироваться в своей аудитории, поэтому оказались запертыми в корпусе. Кроме того, отмечается, что устроившего стрельбу Даниила Засорина перед началом кошмара видели в туалете с дробовиком.

"Короче, получается, с помповым дробовиком стоит пацан и говорит: "У*бывайте на х*й!" И одногруппники забегают к нам в кабинет и говорят, типа: "Пи*дец, у нас пацан с дробовиком в туалете". И начинают баррикадировать. И все: тут начинается полный пи*дец", – говорится на аудиозаписи, обнародованной в " rel="nofollow" target="_blank">Telegram-канале Life shot.

Напомним, что полицейским удалось заблокировать Даниила Засорина в одной из аудиторий.