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"Бандит из "ДНР": в РФ снова потребовали отставки террориста Трапезникова

18 ноября 2019, 01:58

В Элисте на митинг против экс-главаря "ДНР" люди вышли с украинскими флагами.

Трапезников
Дмитрий Трапезников / smdnr.ru

В российской Элисте прошел митинг за отставку назначенного главы администрации города Дмитрия Трапезникова, который является одним из бывших главарей террористической "ДНР". В акции протеста участвовали около двух тысяч человек.

Как рассказал МБХ медиа один из инициаторов акции Бадма Бюрчиев, акция была согласованной, обошлась без задержаний.

"В этом плане все мирно, полиция никак не противодействовала. Единственное, что запретили до начала разворачивать транспаранты. Видимо, боялись, что это как бы призыв на митинг, боялись, чтобы люди заранее не увидели лозунги", — сказал Бюрчиев.

Он отметил, что основными требованиями акции были отстранение Трапезникова, изменение кадровой политики в целом, а также прямые выборы мэра.

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"Мы требуем прозрачности, Трапезникова мы знать не знали, нам привезли. Человек грязной репутации, нас это возмутило", — отметил Бюрчиев.

Отметим, что на опубликованном в Сети видео с митинга, можно заметить людей, которые пришли на акцию с флагом Украины. В частности, обернут украинским флагом человек в инвалидной коляске, который находился перед сценой, на которой выступали ораторы.

/ Скриншот

Новость о продолжающихся акциях протеста в Элите прокомментировали пользователи в Сети:

"Предлагайте ему стать мэром Грозного, Кадыров таких бандитов уважает", "Это бандит из ДНР. какой ему шанс?", "Путин назначил этого террориста из днр", "Не получается у царя и бояр, пристроить донецкого вояку в Калмыкию", "Этот не вояка, обычный вор в форме с погремухой "синьор помидор", - пишут пользователи.

Напомним, ранее противники назначения Трапезникова мэром Элисты провели акции неповиновения.

ДНР Калмыкия Дмитрий Трапезников Элиста
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