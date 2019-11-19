Истребители и боевые корабли: РФ решила показать всю мощь в Черном море

Фрегат РФ Адмирал Эссен / Флот

Российская Федерация проводит масштабные военные учения в Черном море. Отмечается, что в маневрах задействованы более 10 кораблей, а также авиация.

По данным портала Flot.com, к маневрам привлекли фрегат Адмирал Эссен, малый ракетный корабль Вышний Волочек, большой десантный корабль Азов, морские тральщики Турбинист и Ковровец, а также вспомогательные суда. Кроме того, в учениях примут участия истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота Российской Федерации.

Сообщается, что военные РФ должны провести учения по тралению, морскому бою, поиску и нейтрализации подводной лодки, уничтожению берегового командного пункта и отражению атаки с воздуха.

Напомним, что ранее командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали нанесение ракетного удара по Одессе во время летних учений.