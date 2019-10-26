Авиабомбы и боевые самолеты: оккупанты провели военные учения в Крыму

Россияне провели военные учения в Крыму с Су-30СМ / sdelanounas.ru

Российские летчики в аннексированном РФ Крыму проводили масштабные учения.

Самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-24М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота России в ходе учений уничтожили командный пункт условного противника, передает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

Согласно сценарию учений, самолет-разведчик Су-24МР обнаружил командный пункт условного противника в горной местности.

"Для уничтожения противника в небо поднялись многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М. Экипажи нанесли бомбовый удар по условному противнику, применив авиационные бомбы типа ОФАБ-250-270", – сказано в сообщении.

Отмечается, что стрельбы проходили на полигоне Опук, 12 авиабомбами экипажи самолетов уничтожили наземные цели в районе горы Кончекская.

К слову, россияне регулярно проводят учения на полуострове - до этого они "бомбили" аннексированный Крым.

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