  1. Главная
  3. Украина

Авиабомбы и боевые самолеты: оккупанты провели военные учения в Крыму

26 октября 2019, 22:07

Россияне отрабатывали бомбовые удары по мнимым противникам в горной местности.

Су-30СМ
Россияне провели военные учения в Крыму с Су-30СМ / sdelanounas.ru

Российские летчики в аннексированном РФ Крыму проводили масштабные учения.

Самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-24М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота России в ходе учений уничтожили командный пункт условного противника, передает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

Согласно сценарию учений, самолет-разведчик Су-24МР обнаружил командный пункт условного противника в горной местности.

"Для уничтожения противника в небо поднялись многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М. Экипажи нанесли бомбовый удар по условному противнику, применив авиационные бомбы типа ОФАБ-250-270", – сказано в сообщении.

Отмечается, что стрельбы проходили на полигоне Опук, 12 авиабомбами экипажи самолетов уничтожили наземные цели в районе горы Кончекская.

К слову, россияне регулярно проводят учения на полуострове - до этого они "бомбили" аннексированный Крым.

Ранее стало известно, что Украина хочет закупить в Бразилии турбовинтовые штурмовики.

Россия Крым военные учения Украина
Сейчас вы просматриваете новость «Авиабомбы и боевые самолеты: оккупанты провели военные учения в Крыму». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:23
Помпео выступал против поддержки бывшего посла США в Украине Йованович - WSJ
23:00
Секретарь СНБО Данилов назначен главой Национального центра кибербезопасности
22:42
Копы Британии обвинили в убийстве водителя фуры, в которой нашли 39 трупов
22:28
"Травить и запугивать": Мисс Украина-2019 резко высказалась о вреде патриотизма
22:07
Авиабомбы и боевые самолеты: оккупанты провели военные учения в Крыму
21:55
Х-Фактор 10 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн кастинг 26-10-2019 Видео
21:52
"Агрессия со стороны Беларуси": замминистра обороны объяснился насчет скандального интервью
21:38
На Херсонщине освобожденный из плена РФ моряк Беспальченко отгулял свадьбу Фото Видео
21:33
Гороскоп на День автомобилиста: кого ждет небывалый фарт, а кому - "подлить масла" в огонь любви
21:30
"Я - нормальный пассажир": опубликовано еще одно видео со встречи Зеленского в Золотом Видео
21:20
Вечерний Квартал 2019 8 выпуск: смотреть онлайн 26-10-2019 Видео
21:18
Синоптик рассказала, когда ждать похолодания в Украине Видео
20:47
Умерла солистка Бурановских бабушек Видео
20:25
В Киеве прошел парад зомби: фото жутко реалистичных образов Фото Видео
20:14
Резня в Одессе: в результате массовой драки с иностранцами погибли двое Фото Видео
19:45
В Казахстане пол в торговом центре выложен кусками надгробных плит Фото Видео
19:30
"Все готовы к разведению": Зеленский рассказал о непростой поездке в Золотое Фото
19:25
Печенье на Хэллоуин 2019: рецепт жуткой вкусняшки Фото
19:04
Над Днепром у самолета с пассажирами на борту отказал двигатель
18:48
Замминистра обороны призвал готовиться к агрессии из Беларуси, его интервью убрали с сайта
18:28
"Находятся нелегально": в ООС отреагировали на вооруженных добровольцев в Золотом
18:12
На Майдане простились с ветераном АТО Сенсеем, который подорвался в Киеве на гранате Фото Видео
17:55
Буллинг под Киевом: школьники избили одноклассника до сотрясения мозга
17:37
Дифтерия в Украине: врачи зафиксировали новый случай в Тернопольской области Видео
17:26
"Мы останемся": ветераны из Азова в Золотом ответили Зеленскому Видео
16:58
У Онуфрия пожаловались на "захват" храма сторонниками ПЦУ под Ровно Фото
16:40
Умер участник Песняров Олег Молчан Видео
16:30
Рябошапка анонсировал новые уголовные дела против нардепов
16:06
Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА: что о нем известно
15:50
"Оружие забрать?": Зеленский выдвинул требование участникам блокады разведения войск Фото Видео
15:19
Залог в размере 600 тысяч гривен: заместителю мэра Днепра избрали меру пресечения Видео
15:00
В РФ ответили Разумкову по возвращению в ПАСЕ и повторили мантру о "едином народе"
14:51
В центре Киева прошел Конопляный марш за легализацию марихуаны Фото Видео
14:41
"Себя не подрывал, пытался бросить гранату в копов": появились подробности стрельбы в Харькове Фото Видео
14:06
Канцерогены и пыль: спасатели назвали самые загрязненные города Украины
13:47
"Липовые справки за 100 долларов": дифтерию в Ужгороде изучают англичане
13:33
У Гончарука рассказали, кому "светит" двойное гражданство
13:05
Стало известно о визите Зеленского к добровольцам в Золотое: как приняли, и о чем шла речь Видео
13:00
Коса в стиле бохо: как заплести самую модную косу - фото Фото Видео
12:39
Киев накроет снег: синоптик назвал дату Фото
12:04
"Дерзкая попытка побега": на Днепропетровщине убит боец Нацгвардии
11:43
Механизмы возврата Крыма и оккупированного Донбасса в Украину будут отличаться - Разумков
11:34
"Не Донбасс": Бессмертный назвал вопрос №1 для Кремля
11:25
Признать аннексию Крыма: в Минобороны Украины дали неожиданный ответ МИД России
10:57
За решетку на 15 лет: сообщницу боевиков взяли под стражу без права залога в Житомире
10:26
"Большой палец Трампа любил эту кнопку": президент США пожаловался главе Apple на новый iPhone
10:02
Лечение алкоголика водкой, или Как "конверты" в Раде могут уничтожить всё мнение
10:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 9 выпуск 3 сезон - 25-10-2019 Видео
09:55
"Ужас, что сделали": Кучма раскритиковал увольнение специалистов, которые работали при Януковиче
09:43
У киевского гипермаркета женщина на глазах у мужа выпила яд и умерла - СМИ Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять