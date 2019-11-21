"Подписи РФ ничего не значат": в Эстонии открыто выступили против Кремля

Флаги Эстония и России / https://baltnews.ee/

Российские власти никогда не отвечают за свои слова, а их подписи на международных документах не имеют никакого значения.

Такое мнение выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью порталу EurActiv. По ее слова, россияне стянули войска и технологии к эстонской границе. Причем им концентрирование вполне соизмеримо с числом войск, которое задействованы в учениях "Запад-2009".

"НАТО нужно понимать: будет мало времени на реагирование, если что-то пойдет не так", — заявила Кальюлайд.

Президент Эстонии отметила, что в случае российской военной угрозы действовать придется очень быстро, но НАТО стопроцентно готово защищать своих членов и союзников.

Напомним, ранее глава эстонского МВД и руководитель Консервативной народной партии (EKRE, КНП) Март Хельме напомнил РФ, что та до сих пор не возвратила Эстонии 5,2% территории.