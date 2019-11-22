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Разговоры Порошенко и Байдена: в Сенате США затребовали стенограммы

22 ноября 2019, 07:07

В феврале 2016 года Байден провел серию телефонных разговоров с Порошенко, во время которых поднимался вопрос увольнения генерального прокурора Виктора Шокина.

Порошенко, Байден
Петр Порошенко и Джо Байден / Фото УНИАН

Глава юридического комитета Сената США Линсди Грэм хочет ознакомиться с документами, которые касаются контактов пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, а также со стенограммами их телефонных разговоров. Письмо с соответствующей просьбой Грэм направил письмо госсекретарю Майку Помпео, который, по данным СМИ, собирается, уйти в отставку

В Twitter сенатор разместил ссылку на оригинал письма, в котором отмечает, что предоставленные документы должны помочь ответить на вопросы относительно роли вице-президента Байдена в увольнении генпрокурора Украины Виктора Шокина.

"Как я понимаю, 4 февраля 2016 года, Генеральная прокуратура под руководством Виктора Шокина объявила об аресте имущества учредителя украинской газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского... Хантер Байден через Twitter начал "преследовать" тогдашнего заместителя госсекретаря Тони Блинкена, который долгое время был советником вице-президента Байдена, указывая, что оба могли бы инициировать переговоры относительно расследования Шокиным деятельности Burisma. В то время Хантер Байден занимал должность члена совета директоров Burisma", - говорится письме Грэма.

Сенатора интересуют документы, связанные с переговорами между Байденом и бывшим президентом Украины Порошенко. Грэм также запрашивает любые документы, связанные со встречей 2 марта 2016 года Девона Арчера, делового партнера Хантера Байдена, и тогдашнего госсекретаря Джона Керри.

По словам сенатора, 11, 18 и 19 февраля 2016 года Байден провел серию телефонных разговоров с президентом Украины Петром Порошенко, во время которых поднимался вопрос "увольнения генерального прокурора Шокина за якобы коррупцию". Еще одна телефонная беседа между ними произошла 22 марта 2016 года, ровно за неделю до того, как Шокин был смещен с должности, пишет сенатор. Грэм затребовал у госсекретаря документы и стенограммы телефонных разговоров между Байденом и Порошенко в указанные даты.

Также Грэма интересуют связи Порошенко с другими должностными лицами Администрации президента США Барака Обамы, а также с Хантером Байденом.

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25 сентября на сайте Белого дома опубликовали стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом политического скандала и для начала процедуры импичмента главы Белого дома. Дональда Трампа обвиняют в том, что он склонял своего украинского коллегу открыть дело в отношении сына своего возможного конкурента на выборах-2020 Джо Байдена. Сам Байден-старший публично открестился от скандала с сыном Хантером и Burisma в Украине.

1 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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