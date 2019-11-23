"Опасное селфи": Берлускони с саммита попал в больницу

Сильвио Берлускони угодил в больницу Милана / Reuters

Бывший итальянский премьер-министр, лидер партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони в столице Хорватии Загребе получил "банальную" травму из-за попытки сфотографировать себя и угодил в больницу.

Берлускони в хорватском городе был на саммите Европейской народной партии и попытался сделать селфи, но попытка закончилась печально - он упал, пишет Corriere della Sera.

По данным издания, у политика была гематома, его госпитализировали в больницу Милана для проведения обследования.

Позже сам Берлускони сказал, что в результате падения у него "банальный ушиб". "…Но, знаете, даже полет бабочки в Китае вызывает целый ураган в Техасе", - добавил экс-премьер.

Напомним, в конце апреля появилась информация, что Сильвио Берлускони доставлен в одну из миланских больниц. Позже выяснилось, что у политика обнаружили непроходимость тонкой кишки и провели операцию.