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"Сажать людей за лайки": российский политик рассказал о новой подлости Путина

24 ноября 2019, 19:05

Дмитрий Гудков уверен, что российский закон об иностранных агентах направлен на борьбу с инакомыслящими.

Facebook
Facebook / btnet.com.tr

В Российской Федерации приняли закон об иностранных агентах. По словам, российского оппозиционера Дмитрия Гудкова, штрафовать и сажать в тюрьму будут всех, кто репостят признанными иностранными агентами СМИ, или получают гонорары за свои работы, опубликованные за границей.

При этом политик уверен, что этот закон будут применять против оппозиционеров, пытаясь заставить их замолчать.

"За любое свободное слово и любую политическую активность, которая власти не нравится, будут наказывать рублем. Поставил лайк, перепостнул какое-то сообщение СМИ иностранного агента, или же получил деньги за свои книги или статьи – этого достаточно, чтобы тебя обвинили в том, что ты иностранный агент", - рассказал Гудков в комментарии Обозревателю.

Кроме того, он указал, что иностранным агентом могут объявить кого угодно.

"Власти нужно заткнуть политических оппонентов. А наши коррумпированные и непрофессиональные правоохранители, используя этот механизм, будут зарабатывать себе звездочки на погонах, сажая людей и за лайки", - подчеркнул российский политик.

Напомним, что ранее в России постепенно повышается вероятность развития революционного события.

Россия закон арест оппозиция штраф
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