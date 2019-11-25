В воде оказались 14 тысяч овец: в Черном море перевернулось крупное судно

В Черном море перевернулось крупное судно / bbc.com

В Черном море вблизи Румынии произошло устрашающее происшествие – крупное грузовое судно Queen Hind, на борту которого находилось 14 тысяч овец и 22 члена экипажа, перевернулось.

По информации, судно шло под флагом островного государства Палау в Тихом океане. Авария произошло в воскресенье, 24 ноября, после того как судно вышло из румынского порта Мидия недалеко от Констанца на побережье Черного моря.

Также стало известно, что корабль направлялся в портовый город Джидда в Саудовской Аравии. При этом на борту находились 22 члена экипажа - граждане Сербии.

Сообщается, что одного из спасенных моряков госпитализировали с переохлаждением. Больше пострадавших среди членов экипажа перевернувшегося судна нет.

Много овец утонули / bbc.com

Отметим, в настоящее время на месте аварии в Черном море проводится операция по спасению находившихся на борту овец.

Удалось спасти только небольшое количество животных, которые плавали в море. . Большинство овец утонули.

К слову, в операции по спасению овец задействованы полицейские, пожарные и военно-морской флот страны,

Почему судно перевернулось, пока неизвестно. Как сообщили власти, расследование будет проводиться после того, как завершится операция по спасению овец, передает ВВС.

Читайте такжеУдар тяжелым предметом: украинский моряк погиб во время мощного шторма в Кельтском мореНапомним, ранее сообщалось, начальник поисково-спасательной службы Командования Военно-Морских сил ВС Алексей Нестеров сообщил, что в ночь с 21 на 22 ноября танкер Делфи под флагом Молдовы в неуправляемом состоянии отнесло в открытое море, после чего начались мероприятия по спасению экипажа.

По его словам, невозможно было доставить людей на берег с помощью вертолета из-за плохих погодных условий. Не смогли подойти к аварийному судну и катера морской поисково-спасательной службы.

"Учитывая все эти обстоятельства было принято, единственное, и как оказалось в дальнейшем, верное решение - протянуть до суда "канатную дорогу". То есть, водолаз проплыл в холодной штормовой воде, завел направляющий конец за судно, доставил спасательные жилеты для оптимального обеспечения экстренной эвакуации экипажа", - рассказал начальник спасательной операции.