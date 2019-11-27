Разрушительное землетрясение в Албании: уже свыше 30 погибших

Землетрясение в Албании унесло жизни свыше 30 человек / Фото: REUTERS

Масштабное землетрясение произошло в ночь на 26 ноября в Албании и уже унесло жизни 32 человек.

Как сообщает Albanian Daily News со ссылкой на министра здравоохранения страны Огерту Манастирлиу, изначально было известно о 20 жертвах, но количество погибших возросло.

По информации министерства, свыше 600 человек получили ранения. Из них восемь человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Решается вопрос о транспортировке пострадавших в Италию. Спасатели уверяют, что порядка 45 человек им удалось вытащить из-под завалов. Спасательные операции проводят албанские спасатели, им помогают специалисты из других стран Европы.

Премьер-министр страны Эди Рама объявил о введении чрезвычайного положения в двух наиболее пострадавших регионах — в городе Дурресе и столице Тиране. 27 ноября в стране объявлен днем траура по погибшим.

Как известно, землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло между Тираной и курортным городом Дурресом.

Как ранее сообщалось, Францию довольно мощно потрясло понедельник, 11 ноября.

Напомним, ранее украинцев предупредили о мощном землетрясении. По словам сейсмолога Александра Кендзера из Института геофизики НАН Украины, землетрясение может произойти в Закарпатской области и будет довольно сильным.