В Словакии назвали имена трагически погибших украинских альпинистов

Факт гибели подтвердили спасатели / Фото: Facebook/клуб Вертикаль

В Словакии 28 ноября погибли два украинских альпиниста – инструктор Владимир Михалко и Ирина Скрылева.

"Факт подтвердили словацкие спасатели, обстоятельства выясняются", - сообщается на Facebook-странице Федерации альпинизма и скалолазания Киева.

Уточняется, что трагедия случилась на сборах в горном массиве Высокие Татры, что в словацкой части Карпат.

"Вышел отряд в 14 человек местных спасателей. Погода не летная. Сейчас из-за сложных условий спасательный отряд прекратил работы. Попытаются завтра транспортировать. Остальные участники возвращаются на место базирования в хату Замковского. Связь с ними отсутствует в данный момент. Все подробности позже", – прокомментировал трагедию альпинист Александр Кашель.

Украинские альпинисты погибли при спуске с горы Видлова вежа, ее высота - 2522 м.

/ Фото: Facebook/клуб Вертикаль

/ Фото: Facebook/клуб Вертикаль

/ Фото: Facebook/клуб Вертикаль

Как ранее сообщалось, в Одессе в одной из девятиэтажек загорелась квартира, погибли 82-летняя женщина и 3-летняя девочка.

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