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Сериал Симпсоны закрывают: композитор раскрыл подробности

28 ноября 2019, 23:57

Создатели не ожидали, что их творение будет таким популярным.

"Симпсоны"
Симпсоны утратили былую популярность / Facebook.com

Композитор самого длинного в истории американского телевидения анимационного сериала Симпсоны Дэнни Эльфман заявил, что 32-й сезон станет для мультфильма завершающим.

"Ну, из того, что я слышал, он подходит к концу. Я не знаю точно, но я слышал, что он завершится в течение года", - сказал он в интервью JOE.

По словам композитора, он не ожидал, что сериал приобретет всемирную славу и будет демонстрироваться рекордно долго.

"На самом деле, я ожидал, что он выдержит три эпизода и будет отменен. И это должно было быть так, потому что это было так странно в то время, и я просто не думал, что у него был шанс. Так что поверьте мне, это один из самых больших сюрпризов в моей жизни", — признался Эльфман.

Как известно, Симпсоны выходят на канале Fox с 19 апреля 1987 года. В последнее время часто поднимался вопрос о том, что сериал утратил свои рейтинги и его пора закрывать.

Напомним, футбольные болельщики обратили внимание на эпизод американского мультфильма Симпсоны, в котором предсказан состав финалистов чемпионата мира по футболу - 2018.

Как ранее сообщалось, в России студия Союзмультфильм заявила о начале съемок 26 новых серий легендарного советского мультфильма Ну погоди!

Симпсоны анимация
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