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Бойко и Шуфрич сообщали в Вашингтон о вмешательстве Украины в выборы в США – Time

29 ноября 2019, 21:06

В ОПЗЖ объясняли действия тем, что хотят внести ясность.

Юрий Бойко
Юрий Бойко помогает России уйти от ответственности за вмешательство в выборы в США / УНИАН

Народные депутаты Оппозиционной платформы – За жизнь помогают России отвести от себя подозрения относительно вмешательства в президентские выборы США 2016 года, обвинив в этом политиков из Украины.

Как сообщает Time, нардепы из ОПЗЖ одновременно оказали поддержку и президенту США Дональду Трампу, призывая вместе с ним расследовать деятельность оппонентов хозяина Белого дома, в том числе дело сына экс-вице президента Байдена.

"Это произошло у нас перед глазами, когда украинские политики пытались вмешиваться и давали свои оценки выборам в Америке. Это было. Мы все видели", - заявил сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

По словам политика, "нам действительно нужно внести ясность в это".

Читайте такжеВмешательство Украины в выборы США: Джулиани "слил" в Сеть вероятное доказательствоВ СМИ отмечают, что подобные вещи звучали из уст пророссийских парламентариев Рады, чтобы отвлечь внимание от российского вмешательства в выборы США. Журналисты полагают, что украинские политики намереваются расшатывать союзнические отношения США с Украиной.

"Когда либеральные СМИ говорят мне, что это теория заговора, я говорю: "Откуда вы знаете?". Не было никакого расследования. Без расследования как можно сказать, что Петр Порошенко не помогал Клинтон? Я знаю, что он помогал", - сказал нардеп Нестор Шуфрич.

Политик заявил, что имело место "вмешательство чистое и простое".

Как ранее сообщалось, Россия в ходе спецоперации пыталась переложить вину за вмешательство в выборы США в 2016 году на Украину.

Напомним, ранее бывший советник президента США по Российской Федерации Фиона Хилл дала показания во время открытых слушаний по расследованию импичмента Дональда Трампа. По ее словам, Украина не вмешивалась в президентские выборы в 2016 году. При этом она указала, что данную информацию распространили спецслужбы Российской Федерации.

Дональд Трамп Нестор Шуфрич Юрий Бойко вмешательство в выборы новости США Оппозиционная платформа - За жизнь
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