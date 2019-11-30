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Путин назвал самую важную тему для России и бросил камень в огород СМИ

30 ноября 2019, 09:00

РосСМИ нужно разрабатывать неиссякаемую тему, сказал президент РФ.

Владимир Путин сказал, что тема межнациональных отношений самая важная для России
Тема межнациональных отношений самая важная для России, сказал Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что для РФ самая важная тема - тема межнациональных отношений, а ведущие центральные СМИ уделяют ей мало внимания.

Тема межнациональных отношений неиссякаемая, и ее нужно разрабатывать для того, чтобы добиться единства российской нации, рассказал глава РФ на заседании Совета по межнациональным отношениям, пишет ТАСС.

Путин отметил, что для России эта тема самая важная, поскольку страна сложная по этническому и религиозному составу.

"Стоит только сожалеть, что в ведущих центральных средствах массовой информации, в представленных ими материалах в интернете не отражается вся важность того, о чем мы сегодня (29 ноября - Ред.) говорили", - заявил президент.

Напомним, ранее Владимир Путин в российском Санкт-Петербурге во время общения с местными жителями возмутился, что они больше думают об украинских проблемах, чем о своих.

РосСМИ начали очень активно писать о ситуации в Украине с начала Революции достоинства. Появилось много фейков насчет ситуации на Майдане, а позже - относительно конфликта на Донбассе. Россию обвинили в ведении против Украины информационной войны.

Россия СМИ тема Владимир Путин
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