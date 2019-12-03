С яйцом в руках: в РФ объявили в розыск экс-нардепа Рады

Игорь Мосийчук / УНИАН

В Российской Федерации открыли дело в отношении бывшего депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука. Следственный комитет РФ заподозрил его в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.

Так, Мосийчука заочно обвинили по статье 360 "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой" Уголовного кодекса России. Кроме того, экс-нардепа объявили в розыск, заявив о "неопровержимых доказательствах".

"В результате преступных действий Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу Посольства России в Украине причинен значительный материальный ущерб", - говорится в пресс-службе Следкома РФ.

При этом российские следователи опубликовали фото мужчины с яйцом в руках.

Также за якобы нападение на дипведомства РФ намерены привлечь еще двух бывших депутатов, а именно Владимира Парасюка и Андрея Лозового.

Как ранее сообщал Главред, московская полиция задержала экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, который находился в розыске за нападение на российское посольство в Киеве. Ему избрали меру пресечения в виде ареста. 3 ноября генеральная прокуратура РФ передала в суд уголовное дело в отношении Рудьковского.