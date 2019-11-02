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Бросил камень в посольство России в Киеве: в Москве состоится суд над Рудьковским

2 ноября 2019, 09:41

Согласно информации российского следствия, 14 июня 2014 г. Рудьковский вместе с неустановленными лицами из числа Правого сектора напал на посольство РФ в Киеве.

Рудьковский
В Москве будут судить Рудьковского / Униан

Генеральная прокуратура России передала в суд уголовное дело в отношении бывшего депутата Верховной Рады Украины, экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на российское посольство в Киеве в июне 2014 года.

"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Николая Рудьковского.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)", - сказано в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Также в сообщении сказано, что после утверждения обвинительного заключения "уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу".

Добавим, что согласно информации российского следствия, 14 июня 2014 года Рудьковский вместе с неустановленными лицами из числа запрещенного в России "Правого сектора" напал на российское посольство в Киеве.

"Целью нападения являлось осложнение международных отношений Российской Федерации с Украиной и другими государствами", - отметили в Генпрокуратуре РФ.

Читайте такжеНиколай Рудьковский "засветился" на "Новой волне 2013" с симпатичной брюнеткойНапомним, ранее СМИ сообщили, что московская полиция задержала экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, который находился в розыске за нападение на российское посольство в Киеве.

В отношении бывшего чиновника избрана мера пресечения в виде ареста.

Николай Рудьковский в 2006-2007 гг. занимал пост министра транспорта и связи Украины. В июне 2014 года во время беспорядков в Киеве он бросил камень в посольство РФ в Украине. В отношении Рудьковского было возбуждено уголовное дело, а в мае 2016-го Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-министра.

Также ранее сообщалось, Николай Рудьковский задерживался в Дубае миграционной службой Объединенных Арабских Эмиратов за фальшивый паспорт гражданина Ирака. Также сообщалось, что у него нашли не только поддельный иракский паспорт, но и несколько паспортов других стран.

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